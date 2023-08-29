ثقافة بورسعيد تستقبل استعراضات ملوي الشعبية ضمن ليالي المبادرة الصيفية

واصلت فرقة ملوي للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، تقديم مجموعة من الإستعراضات الفنية الشهيرة والمستوحاة من الفلكلور والتراث الشعبي الصعيدي والمنياوي على مسرح ثقافة بورسعيد.

وشملت العروض والتابلوهات الفنية الفلكلور الصعيدي لفرقة ملوي للفنون الشعبية والحاصلة على جوائز دولية ومحلية، منها "الذكر، العصا، التحطيب، خطبوني يا أبو الحسن ، شعبيات، آمان يامراكبى ، القصب"، بقيادة الفنان محمد شحاتة، ونالت العروض الفنية إعجاب وإستحسان الجماهير والحضور والمشاركين .

وشهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ليلة جديدة من العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، وضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، والمقامة بعدد من المحافظات الساحلية ، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي ، وجاء ذلك ضمن الفعاليات المقامة بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي.