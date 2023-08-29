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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يتقدم على الشباب بثلاثية رونالدو وماني في الشوط الأول

ماني ورونالدو
ماني ورونالدو

أنتهي الشوط الأول بتقدم النصر على نظيره الشباب بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على ملعب مارسول بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

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تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة النصر في الدوري السعودي

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رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الشباب في الدوري السعودي

وتقدم النصر بالهدف الأول عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 13 من عمر الشوط الاول من المباراة، وبنفس الطريقة أضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر اللقاء. 

وفي الدقيقة 41 سجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث للعالمي ، لينهي الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثية نظيفة. 

تشكيل النصر أمام الشباب 

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – إيمريك لابورت – جيسلان كونان

الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.



 

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