معسكر للجوالة  ضمن مبادرة " صيف شبابنا " بالمنيا

نفذ قسم الشباب بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 ، فعاليات اليوم الثالث لمعسكر الجوالة للتدريب علي أسس الجوالة ، ضمن خطة نشاط القسم عن شهر أغسطس .

وشارك في معسكر الجوالة مراكز شباب ، مدينة ديرمواس، الحاج قنديل، تانوف ، الحسابية ، وذلك لأعضاء فريق الجوالة بالمراكز ، وفي إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة " صيف شبابنا " و التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بتنفيذ أنشطة متنوعة تناسب كافة الأعمار و في كافة المجالات .

و بدأ معسكر الجوالة ، بطابور الصباح، تحية العلم ، التعريف بمهام الجوالة ، التدريب علي أسس الجوالة، أهدافها، تاريخها، مؤسس فرق الجوالة في مصر، دورها في تنمية المهارات، مساعدة الآخرين ، تحقيق المنفعة للفرد والمجتمع ، و كذلك أهمية العمل التطوعي ، المشاركة المجتمعية، وقام بالتدريب القائد خليفة سيد مدرب الكشافة و الجوالة بمركز شباب مدينة ديرمواس .

وتم تنفيذ المعسكر ، بحضور صلاح شوقي صديق رئيس قسم الشباب بالإدارة ، إيناس محمد حشمت مسئول الجوالة بالإدارة، محمد هاشم مدير مركز شباب مدينة ديرمواس ، مشرفي الجوالة و الكشافة بمراكز الشباب المشاركة في فعاليات المعسكر ، وتم التنفيذ بمركز شباب مدينة ديرمواس، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس