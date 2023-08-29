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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

معسكر للجوالة  ضمن مبادرة " صيف شبابنا " بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نفذ قسم الشباب بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء  29 أغسطس 2023 ،  فعاليات اليوم الثالث  لمعسكر الجوالة للتدريب علي أسس الجوالة ، ضمن خطة نشاط القسم عن شهر أغسطس .

 

وشارك في معسكر الجوالة مراكز شباب  ، مدينة ديرمواس، الحاج قنديل، تانوف ، الحسابية ، وذلك لأعضاء فريق الجوالة بالمراكز ، وفي إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة " صيف شبابنا " و التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بتنفيذ أنشطة متنوعة تناسب كافة الأعمار و في كافة المجالات .

و بدأ معسكر الجوالة ، بطابور الصباح، تحية العلم ،   التعريف بمهام الجوالة ، التدريب علي أسس الجوالة، أهدافها، تاريخها، مؤسس فرق الجوالة في مصر، دورها في تنمية المهارات، مساعدة الآخرين ، تحقيق المنفعة للفرد والمجتمع ، و كذلك أهمية العمل التطوعي ، المشاركة المجتمعية، وقام بالتدريب القائد خليفة سيد مدرب الكشافة و الجوالة بمركز شباب مدينة ديرمواس . 

وتم تنفيذ  المعسكر ، بحضور صلاح شوقي صديق رئيس قسم الشباب بالإدارة ، إيناس محمد حشمت مسئول الجوالة بالإدارة، محمد هاشم مدير مركز شباب مدينة ديرمواس ، مشرفي الجوالة و الكشافة بمراكز الشباب المشاركة في فعاليات المعسكر ، وتم التنفيذ بمركز شباب مدينة ديرمواس، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب  و الرياضة ، تنفيذ و متابعة  إدارة الشباب والرياضة بديرمواس