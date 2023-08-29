تعرض 6 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر وقوع مشاجرة داميه بقرية اسحاقة بسبب خلافات الجيرة ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفرالشيخ

و تلقى مدير أمن كفرالشيخ ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام ، تفيد بوصول مصابين فى مشاجرة بقرية اسحاقة، وبالفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، "جملات .ح.أ"، 25سنة ، بكدمات وجرح قطعي بالرأس، و"أمينة.أ.ع"، 30سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"إبراهيم .ع.ج"، 27سنة، كدمات وسحجات بالوجه.

كما أصيب"وليد.م.إ"، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"كريم .ع.ج" ، 25سنة، بكدمات وسحجات بالساق، و"جبر .م.س" ، 45 سنة، جرح قطعي بفروة الرأس،تحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حادث انقلاب سيارة «ملاكى» في سوهاج

كما لقي مدرس حتفه ، وأصيبت زوجته وابنته بجروح خطيرة وكدمات في حادث انقلاب سيارة «ملاكى» تقلهم على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أخميم.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة حامد . ح «55 سنة – مدرس» ومقيم بأسوان اختلت عجلة القيادة في يده مما أدي إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق، ونجم عن الحادث مصرع قائد السيارة متأثرًا بإصابته باشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف بالمخ، وإصابة كلًا من: زوجته فاطمة . أ «42 سنة- ربة منزل» باشتباه نزيف بالمخ، ونجلتهما لقاء . ع «20 سنة- طالبة» بكدمات متفرقة بالجسم، وتم رفع آثار الحادث دون تعطيل للحركة المرورية بالطريق، والتحفظ على السيارة،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.