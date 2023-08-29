لقي مدرس حتفه ، وأصيبت زوجته وابنته بجروح خطيرة وكدمات في حادث انقلاب سيارة ملاكى تقلهم على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أخميم.

مصرع مدرس وإصابة زوجته وابنته في حادث انقلاب سيارة ملاكى بسوهاج

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة حامد . ح «55 سنة – مدرس» ومقيم بأسوان اختلت عجلة القيادة في يده مما أدي إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق، ونجم عن الحادث مصرع قائد السيارة متأثرًا بإصابته باشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف بالمخ، وإصابة كلًا من: زوجته فاطمة . أ «42 سنة- ربة منزل» باشتباه نزيف بالمخ، ونجلتهما لقاء ع «20 سنة- طالبة» بكدمات متفرقة بالجسم، وتم رفع آثار الحادث دون تعطيل للحركة المرورية بالطريق، والتحفظ على السيارة ، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط أكثر من 29 ألف كتاب

كما نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، في ضبط أكثر من 29 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بكفرالشيخ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ بكفر الشيخ) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المكتبة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) ، وحوزته (29200 من الكتب التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون) ، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.