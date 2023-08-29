جوردي ألبا يعلن اعتزاله دوليًا

أعلن الإسباني جوردي ألبا، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده بعد مسيرة دامت 12 عامًا مع منتخب بلاده.







وخاض ألبا 93 مباراة خلال مشاركته مع منتخب بلاده، بعد ظهوره الأول مع الماتدور عام 2011 تحت قيادة المدرب الوطني فيسنتي ديل بوسكي.

وسبق أن شارك ألبا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم ثلاث نسخ أعوام 2014 و2018 و2022 وأمم أوروبا 2016 و2021.

بالإضافة إلى مشاركته في بطولة كأس القارات 2013 ومنافسات دورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن.

اعتراض مهاجم بيتيس ..

على صعيد آخر أعلن بورخا إجليسياس، مهاجم فريق ريال بيتيس الإسباني، عبر حساباته الرسمية على التواصل الاجتماعي، اتخاذه قرارًا نهائيًا بعدم العودة للمنتخب الإسباني، على خلفية عدم تقديم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم استقالته بعد واقعة القبلات المثيرة للجدل مع لاعبات المنتخب الإسباني.

وقام رئيس الاتحاد بمعانقة وتقبيل لاعبة المنتخب جينيفر إيرموسو من فمها بطريقة غير لائقة، خلال مراسم تسليم ميداليات تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب مونديال 2023 أخيرًا.