نقيب التمريض تعاين مدرسة مدينة الطور تمهيداً لانضمامها لمعاهد الرعاية الصحية

تفقدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض، مستشفيات الهيئة فى محافظة جنوب سيناء، للوقوف على أبرز التحديات التى تواجه أفراد هيئة التمريض ومساعدتهم في التغلب عليها، حيث تضمنت الجولة مستشفى شرم الشيخ الدولى والمستشفى الميدانى بالطور.

وأشارت إلى أن تلك الجولة تأتى في إطار سعي النقابة العامة للتمريض وهيئة الرعاية الصحية الدائم لتطوير الأداء التمريضي لأفراد هيئة التمريض وتوفير أفضل خدمة للتمريض والتي تعتبر من أهم أهداف التغطية الصحية الشاملة.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أنه تم إجراء مقابلات شخصية لاختيار مسئول التمريض وعضو تمريض بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء.

وأضافت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الجولة تضمنت معاينة مدرسة التمريض بمدينة الطور وذلك تمهيداً لانضمامها لمعاهد رعاية التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تم تنظيم زيارة لشيوخ القبائل بمحافظة جنوب سيناء للتعرف عن قرب عن التحديات التى تواجههم فى المنظومة الصحية، بحضور عبده رفعت وكيل النقابة ومسئولى التمريض والتعليم بالهيئة.

وأضافت إنه تم التواصل تلفونيا مع الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لمناقشة وعرض الإحتياجات الصحية لشيوخ القبايل، والذى بدوره أبدي الاستعداد الكامل لتذليل اي عقبات متعلقة بالنظام الصحي داخل هيئه الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء.

وخلال الجولة، اجتمعت الدكتورة كوثر محمود مع الأطقم التمريضية فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، لمناقشة أحوال المهنة والتحديات التي قد تواجههم أثناء العمل، ودعمهم بالدورات التدريبية المستمرة وخاصة الدورات على رأس العمل.

وفى نهاية الزيارة، نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إحتفالية للتمريض بمحافظة جنوب سيناء لتكريم الكوادر المتميزة، وذلك بحضور قيادات من مديرية الصحية بجنوب سيناء وإدارات التمريض فى المحافظة، حيث تم تكريم أفراد هيئة التمريض على مستوى المحافظة بحضور عبده رفعت وكيل النقابة العامة للتمريض