إثيوبيا.. مقتل 183 شخصا على الأقل في اشتباكات أمهرة منذ يوليو

قتل ما لا يقل عن 183 شخصا منذ يوليو في اشتباكات في ولاية أمهرة الإثيوبية ، التي تعاني من العنف منذ عدة أسابيع ، حسبما أعلنت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

كما أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن "قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان" في البلاد منذ إعلان حالة الطوارئ في بداية أغسطس، مشيرا إلى تقارير عن "اعتقالات جماعية".

"في منطقة أمهرة، بعد تصاعد الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو الإقليمية، وإعلان حالة الطوارئ في 4 أغسطس، ساء الوضع بشكل كبير"، قالت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للصحفيين في جنيف.

وتابعت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان قائلة: "قتل ما لا يقل عن 183 شخصا في اشتباكات منذ يوليو، وفقا للمعلومات التي جمعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان".

وكانت أمهرة، ثاني أكبر ولاية في إثيوبيا من حيث عدد السكان، مسرحا للعنف المسلح منذ أبريل/نيسان، بسبب رغبة الحكومة الفيدرالية في حل "القوات الخاصة" في أمهرة.

وفي 4 أغسطس، أعلنت الحكومة الاتحادية حالة الطوارئ بعد تجدد القتال في أوائل يوليو/تموز بين الجيش الاتحادي ومقاتلي أمهرة، بمن فيهم أعضاء ميليشيا "الدفاع عن النفس" الإقليمية التابعة لفانو.

وقالت مارتا هورتادو: "نحن قلقون للغاية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في مناطق معينة من إثيوبيا"، مؤكدة أن حالة الطوارئ تمنح السلطات سلطات واسعة.

على وجه الخصوص ، يسمح لهم باعتقال المشتبه بهم دون أمر من المحكمة ، وفرض حظر التجول وحظر التجمعات العامة ، كما ذكرت. لقد تلقينا تقارير تفيد باعتقال أكثر من 1 شخص في جميع أنحاء إثيوبيا بموجب هذا القانون.

وكثير منهم شباب من أصل أمهرة يشتبه في أنهم من أنصار فانو". ومنذ بداية آب/أغسطس، أفادت التقارير بحدوث عمليات تفتيش واسعة النطاق من منزل إلى منزل". ندعو السلطات إلى وضع حد للاعتقالات الجماعية، وضمان خضوع أي حرمان من الحرية للمراجعة القضائية، والإفراج عن المحتجزين تعسفيا"، داعية جميع المشاركين في النزاع إلى "وضع حد لعمليات القتل وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات".

وازدادت التوترات في أمهرة منذ أن أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أنه يريد تفكيك "القوات الخاصة"، وهي وحدات شبه عسكرية أنشأها عدد من الريجي.

وازدادت التوترات في أمهرة منذ أن أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أنه يريد تفكيك "القوات الخاصة"، وهي وحدات شبه عسكرية أنشأها عدد من الولايات الإقليمية لحماية شعب أمهرة.

وازدادت التوترات في أمهرة منذ أن أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أنه يريد تفكيك "القوات الخاصة"، وهي وحدات شبه عسكرية أنشأها عدد من الدول الإقليمية.