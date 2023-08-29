غايا انطوان الشتيوي والعلاقة بين الموضه والمكيب ارتست والسوشيال ميديا

غايا انطوان الشتيوي الميكب ارتست البنانيه تتجه لصناعة المحتوي علي تيك توك وهي صاحبه شركه Gayelle storeلتدريب الميكب ارتست والموضه والجمال استغلت غايا الشتيوي خبرتها الواسعه في عالم الصحه والجمال

وتقديم محتوي لتعليم الميكب ارتست عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كما تميزت غايا الشتيوي في الفتره الاخيره بأمتلاكها لعده متاجر كبيره للميكب في العالم العربي ذات شهره واسعه في لبنان ومصر كما انها تقدم محتوي تعليمي علي تيك توك بأسم gayelleeshtaioui وحققت تقدم واسع في هاذ المجال في الفتره الاخيره الميكب ارتست والموضه والجمال علي متاجرها Gayelle_place وايضا متجر الموضه Gayelle_place1 كما انها تقوم بعمل دورات تدريبيه للميكب ارتست علي مواقع التواصل الاجتماعي وكيفيه عمل مشاريع صغيره منها يستفيد منها المشاهد والتسويق لها