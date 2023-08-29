حمدان الهاملي يكشف "فن إدارة المبيعات" فى معرض الكتاب بدورته المقبلة

يستعد الكاتب حمدان سالم الهاملي للمشاركة فى معرض القاهرة للكتاب بدورته المقبلة بكتابه الجديد "فن إدارة المبيعات".

وأكد الكاتب حمدان سالم الهاملي أن إدارة المبيعات تعتبر من أهم الإدارات الموجودة في أي مؤسسة، حيث أنها تساهم بشكل كبير في زيادة الأرباح.

وكشف الكاتب حمدان سالم الهاملي أبرز نقاط أهمية إدارة المبيعات وهي كالتالي:

1ـ تحقيق الأهداف العليا:

حيث تهدف إلى تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تضعها الإدارة مسبقًا؛ لإرضاء العملاء وزيادة الانتشار في السوق وبالطبع زيادة الأرباح.

2ـ مراقبة مسؤولي المبيعات:

يتألف فريق المبيعات من مجموعة من الموظفين الذين يؤدي كل واحد منهم مجموعة مختلفة من المهام، وتقوم إدارة المبيعات بمراقبة الفريق وتنظيم العمل والأنشطة بينهم.

3ـ التخطيط الأفضل:

تتمثل إحدى أبرز نقاط أهمية إدارة المبيعات في أنها تقوم بصياغة الأهداف والاستراتيجيات وتحدد الميزانية المناسبة لعملها ووفقًا لرؤية الإدارة العليا.

4ـ توثيق العلاقات مع العملاء:

حيث يهدف موظفو فريق المبيعات إلى بناء علاقات قوية مع العملاء؛ لتحقيق زيادة في المبيعات والأرباح.

5ـ تحسين التوزيع:

حيث يهدف فريق المبيعات إلى تحديد المشكلات الرئيسية التي تعوق عملية التوزيع ومحاولة إيجاد حلول فعالة لها.

6ـ مساعدة الإدارة العليا:

من أبرز نقاط أهمية إدارة المبيعات هي تقديم تقارير للإدارة العليا تحتوي على مقارنة بين النتائج التي تم التخطيط لها وبين ما تم تحقيقه بالفعل؛ مما يساعد الإدارة في اتخاذ القرارات الحاسمة مثل توسيع الأعمال أو إيقافها أو غيرها من القرارات.

7ـ تعظيم الأرباح:

يسعى فريق المبيعات بشكل دائم إلى البحث عن طرق متنوعة تساعده على زيادة مبيعات وأرباح الشركة.

8ـ تطوير المنتج أو الخدمة:

من خلال التواصل بشكل دائم مع العملاء يمكن لفريق المبيعات التعرف على أوجه القصور الموجودة في المنتج أو الخدمة وما يحتاج العملاء إلى وجوده بالمنتج وتفضيلاتهم؛ وإبلاغ الإدارة بما يريدونه؛ لزيادة بيع المنتج وتحقيق أرباح أكثر.

وأشار الكاتب حمدان سالم الهاملي أن هناك أهداف إدارة المبيعات أيضًا حيث يحمل فريق المبيعات على عاتقه مهمة كبيرة في تحقيق أكبر نجاح للشركة، ومن ثم استمرارها في السوق بقوة، وتتمثل أبرز أهداف إدارة المبيعات فيما يلي:

1ـ زيادة حجم المبيعات

أولى أهداف فريق المبيعات في أي شركة أو مؤسسة أن يقوموا بزيادة حجم مبيعات منتجات وخدمات الشركة لأعلى درجة ممكنة؛ مما يترتب عليه الوصول إلى نسبة الأرباح التي تهدف إليها الإدارة العليا.

وتختلف الإجراءات المتبعة لزيادة المبيعات باختلاف مستوى مبيعاتك في السوق، فإذا كانت حالتها جيدة سيكون من الجيد إضافة منتجات جديدة تجذب الجمهور إليك بشكل أكبر، أما إذا كنت تعاني من قصور فيجب عليك حينها تدريب فريق المبيعات على استراتيجيات تساهم في زيادة الأرباح.

وتشمل عملية تدريب فريق المبيعات على تزويد مهاراتهم فيما يخص التعرف على سير عملية البيع في السوق وكيفية العثور على عملاء محتملين ومحاولة إقناعهم بشراء منتجات أو خدمات الشركة وغيرها.

2ـ الحصول على عملاء دائمين

تعتبر الأهداف طويلة المدى من أبرز أهداف إدارة المبيعات حيث تهدف إلى الحفاظ على العملاء لأطول فترة ممكنة من خلال حصولهم على منتجات بجودة عالية وإنشاء حملات تسويقية موسعة؛ فتحصل الشركة على رضا العميل واستمراره معهم أطول فترة ممكنة.

ومن الأمور التي تساهم في رضا العملاء أيضًا هي خدمات ما بعد البيع، حيث يشعر العملاء حينها باهتمام الشركة بمعرفة آرائهم وتفضيلاتهم فيتم تحسين المنتجات بناءً على ردود فعلهم.

3ـ العثور على عملاء جدد

لا يكفي لنمو الشركات الاعتماد على عملائها الدائمين فحسب، بل يجب عليها محاولة إيجاد طرق واستراتيجيات فعالة تساعد في جذب مزيد من العملاء الجدد؛ لتحقيق مبيعات أكبر وبالتالي أرباح أكثر.

ويجب أن يتم تدريب فريق المبيعات على كيفية تحديد العملاء المحتملين وإقناعهم بمدى فائدة المنتج أو الخدمة لهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع؛ ليشعروا بأهميتهم، وكذلك تقديم عروض خاصة لهم، وغيرها من الوسائل التي تزيد ولائهم للشركة.

4ـ الحصول على مكانة متميزة في السوق

تهدف كل شركة أو مؤسسة أن يكون لها مكانة متميزة في السوق في مجالها؛ مما يساعد في تحقيق أهدافها على المدى القصير أو الطويل؛ بسبب استقرارها في ذهن المستهلك، لكن هذا الأمر يتطلب مجهود كبير من الشركة بشكل عام وفريق المبيعات بشكل خاص ويتمثل في محاولة تقديم منتج متميز بأعلى درجات الجودة مع وجود خدمة عملاء على مستوى عالٍ من الاحترافية في التعامل.

5ـ وضع الخطط المستقبلية

يجب على الشركة ألا تكتفي بما تحققه من نجاحات في مستوى المبيعات والأرباح، بل يجب عليها دائمًا البحث عن تحقيق المزيد، وهنا يأتي دور فريق المبيعات، الذي يقوم بوضع الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز أرباح المؤسسة بشكل أكبر، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط والتحكم في مجرياتها بمنتهى الدقة.

يذكر أن الكاتب حمدان سالم الهاملي حاصل على ماجستير في الاعمال الدوليه من جامعه ولونغونغ الاسترالية – دبي، ولديه خبره ٢٤ عامًا في اداره المبيعات.