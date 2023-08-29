نقيب التمريض تتفقد مستشفيات جنوب سيناء

تفقدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، مستشفيات الهيئة في محافظة جنوب سيناء، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه أفراد هيئة التمريض، ومساعدتهم في التغلب عليها.

حيث تضمنت الجولة مستشفى شرم الشيخ الدولي، والمستشفى الميداني بالطور.

و اشارت أن الجولة تأتى في إطار سعي النقابة العامة للتمريض، وهيئة الرعاية الصحية، الدائم لتطوير الأداء التمريضي لأفراد هيئة التمريض، وتوفير أفضل خدمة للتمريض والتي تعتبر من أهم أهداف التغطية الصحية الشاملة.

وتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار مسؤول التمريض وعضو تمريض بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، كما تضمنت معاينة مدرسة التمريض، بمدينة الطور، وذلك تمهيدًا لانضمامها لمعاهد رعاية التمريض، بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما تم تنظيم زيارة لشيوخ القبائل بمحافظة جنوب سيناء، للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم في المنظومة الصحية، بحضور عبده رفعت، وكيل النقابة، ومسؤولي التمريض والتعليم بالهيئة».

و اجتمعت مع الأطقم التمريضية في مستشفى شرم الشيخ الدولي، لمناقشة أحوال المهنة والتحديات التي تواجههم أثناء العمل، ودعمهم بالدورات التدريبية المستمرة وخاصة الدورات على رأس العمل، مشيرة إلى أن النقابة تواصل جولاتها في مختلف محافظات مصر، خاصة النائية والحدودية، لدعم أفراد هيئة التمريض والتواصل المستمر معهم والوقوف على معوقات عملهم.