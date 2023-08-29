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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس التونسي يبحث مع مسؤول أوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

قيس سعيد 
قيس سعيد 

 

بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، مع مانفريد ويبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوطيد بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وأهمية تعزيز مناخ وفرص الاستثمار وخلق الثروة في البلاد.

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قيس سعيد يُعلّق على استهداف معبد الغريبة في تونس

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قيس سعيد يدعو للالتزام بالقانون: تونس ليست غرفة للإيجار أو البيع

على صعيد آخر، أكد سعيد  وفق بيان للرئاسة التونسية اليوم - على ضرورة اعتماد مقاربة مشتركة لمعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية تقوم على القضاء على الأسباب لا على معالجة النتائج، علاوة على التصدي للشبكات الإجرامية التي تتاجر في البشر في شمال المتوسط وجنوبه.

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