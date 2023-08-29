تعليم جنوب سيناء يكرم فريق مسابقة المشروع الوطني للقراءة

كرم محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، فريق مسابقة المشروع الوطني للقراءة للعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.

وذلك لجهودهم المبذولة ونتائجهم المميزة وذلك بمقر مكتب وكيل الوزارة بديوان المديرية بطور سيناء.

وأشاد وكيل الوزارة بلجنة الفريق وجهودها المبذولة في نشر المسابقة وتحقيق نتائج مميزة من خلال مشاركات الطلاب بمدارس المحافظة مشيرًا أن المسابقة تسعى لإحداث نهضة في القراءة بجعلها أولوية لدى فئات المجتمع؛ لتحقيق استدامة معرفية تجعل جمهورية مصر العربية متصدرة ثقافيًا بأطفالها وشبابها وسائر مواطنيها.

إضافة لتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية والإنسانية، وإثراء البيئة الثقافية في المدارس، عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتقديم مشروع ثقافي نموذجي مستدام قائم على أسس علمية لتشجيع مشروعات مماثلة.

وكرم وكيل الوزارة كلًا من: لبنة شوقي شعبان نايل، موجه عام المكتبات بالمديرية، وسامي محمد أحمد الجندي، مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية، وإبراهيم رمضان العبد هجرس، موجه عام اللغة العربية بالمديرية؛ تقديرًا لمشاركتهم الفعالة بمسابقة المشروع الوطني للقراءة للعام ٢٠٢٢/