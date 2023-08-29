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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف شاغرة في جامعة بني سويف.. اعرف التفاصيل

مسشتفى جامعي بني
مسشتفى جامعي بني سويف

 وظائف شاغرة، أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في المستشفى التخصصي في جامعة بني سويف، والمستندات المطلوبة وطريقة التقدم للوظائف، وآخر موعد للتقديم.

 تفاصيل وظائف جامعة بني سويف:

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 وتوفر وزارة التعليم العالي، عددًا من الوظائف الشاغرة في المستشفى التخصصي جامعة بني سويف، ويصل عدد الوظائف لـ108 وظائف للأطباء المقيمين عن طريق الإعارة.

 

  شروط التقدم للوظائف في جامعة بني سويف:

 أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب البشري جامعة بني سويف.

 

 المستندات المطلوبة للتقديم لهذه الوظيفة:

 - أصل شهادة التخرج.

 - أصل شهادة الامتياز.

 - أصل بيان الدرجات.

 - 1 أصل شهادة الميلاد.

  - عدد (5) صور بطاقة الرقم القومي.

 - عدد (5) صور شخصية حديثة.

 - شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

 - أصل مزاولة المهنة.

 - برنت تأميني كمبيوتر.

 - صحيفة الحالة الجنائية.

 - إقرار الذمة المالية.

 - كعب عمل.

 - دوسيه بلاستيك لحفظ الأوراق.

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