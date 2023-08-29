10 مدرسين جدد بهيئة تدريس جامعة جنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، على التعيين في وظيفة أستاذ لكل من الدكتور ياسر رجب على سليمان والدكتور العشماوى عبد الكريم احمد بكلية الآداب والدكتور غادة محمد حسنى النوبى محمد بكلية التربية النوعية.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمى للدكتور احمد عزت احمد عبد الرحمن لوظيفة أستاذ بكلية الطب البيطرى والدكتور محمد عبد البارى احمد ابراهيم لوظيفة أستاذ بكلية الطب .

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة استاذ مساعد للدكتور شوزان نشأت عبد الرازق عبد اللاه بكلية الاداب ومنح اللقب العلمى لكل من الدكتور بخيته حامد ابراهيم لوظيفة استاذ مساعد بكلية الاداب والدكتور محمد احمد همام سيد لوظيفة استاذ مساعد بكلية التربية الرياضية والدكتور اسلام جاد الرب احمد ابراهيم لوظيفة استاذ مساعد بكلية الطب.

تعيينات جديدة

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتورة هالة محمد يونس قاسم بكلية الآداب والدكتورة نشوى محمد عربى بكلية الطب البيطرى والدكتورة هالة عبد الراضى حمادة احمد بكلية التربية النوعية وكلا من الدكتورعبد الرحمن خيرى عبد الله والدكتور محمد محمد عاطف محمد بكلية الطب ، والدكتورة مروة مصطفى محمد يوسف بكلية الهندسة وكل الدكتورة مى سيد إسماعيل محمد والدكتور محمد إسماعيل رشدى عبدالصمد والدكتورة الشيماء عبدالستار محمد عبدالعال بكلية الصيدلة والدكتورة نهى ثابت سعيد إبراهيم بكلية الزراعة.

ووافق المجلس كذلك على منح درجة الدكتوراه لعدد (6 ) طالب وطالبة و درجة الماجستير لعدد (18 ) طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين دور يوليو 2023 دبلوم الدراسات العليا في التربية ( الدبلوم العام نظام العام الواحد - الدبلوم العام نظام العامين - الدبلوم المهنية - الدبلوم الخاصة ) وعددهم ( 1288 ) طالب وطالبة بكلية التربية بقنا ووافق على منح الطلاب الناجحين دور يوليو 2023 الدبلوم الخاصة في التربية - شعب مختلفة وعددهم ( 64 ) طالب وطالبة بكلية التربية بالغردقة ومنح الطلاب الناجحين دور يوليو 2023 الدبلوم المهنية في التربية - أقسام مختلفة وعددهم ( 115 ) طالب وطالبة بكلية التربية بالغردقة ومنح الطلاب الناجحين دور يوليو 2023 الدبلوم العام " نظام العامين " شعبة عامة وعددهم ( 5 ) طلاب بكلية التربية بالغردقة ومنح الطلاب الناجحين دور يوليو 2023 الدبلوم العام " نظام العام الواحد " شعب مختلفة وعددهم ( 117) طالب وطالبة بكلية التربية بالغردقة .

ومنح الطلاب الناجحين دور يوليو 2023 الدبلوم الخاصة في التربية - شعب مختلفة وعددهم ( 230 ) طالب وطالبة بكلية التربية بالغردقة ( فرع الأقصر ) ومنح الطلاب الناجحين دور يوليو 2023 الدبلوم المهنية في التربية - أقسام مختلفة وعددهم ( 271 ) طالب وطالبة بكلية التربية بالغردقة ( فرع الأقصر ) ومنح الطلاب الناجحين دور يوليو 2023 الدبلوم العام " نظام العامين " شعبة عامة وعددهم ( 10) طلاب بكلية التربية بالغردقة ( فرع الأقصر ) ومنح الطلاب الناجحين دور يوليو 2023 الدبلوم العام " نظام العام الواحد " شعب مختلفة وعددهم ( 518 ) طالب وطالبة بكلية التربية بالغردقة ( فرع الأقصر ) ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور يوليو 2023 درجة البكالوريوس في العلوم المالية والتجارية ( بنظام التعليم المفتوح) برنامج جامعة جنوب الوادي ( فرع قنا ) وعددهم (3) طلاب بكلية التجارة ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور يوليو 2023 درجة الليسانس في الحقوق - شعبة العلوم القانونية ( بنظام التعليم المفتوح) برنامج جامعة جنوب الوادي فرع ( قنا - الغردقة ) وعددهم (7) طلاب ومنح الطلاب الناجحين فى دور يوليو 2023 الدبلوم / الماجستير المهنى من كلية التجارة بقنا وعددهم 736 ) بكلية التجارة ( ومنح درجة البكالوريوس فى الطب للطلاب الناجحين بالسنة النهائية فى دور يوليو 2023 بنظام الساعات المعتمدة وعددهم 10 طلاب بكلية الطب