الزراعة تجدد الاعتماد "الايزو" للمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية

أعلن د سمير عبد المعز عبد الونيس مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، تجديد إعتماد الأيزو 17025 للمعمل المركزي للرقابة لـ 36 ( ستة وثلاثون) في طرق تقييم اللقاحات والتى تغطى أكثر من 95% من طرق التحاليل المتبعة بالمعمل لتقييم اللقاحات البيطرية.

للمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية

وأضاف ان ذلك يأتي فى توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التطوير الدائم لاساليب العمل بإستخدام التقنيات الحديثة وكذلك تحديث اجهزة المعمل وتحت الإشراف المباشر للدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال "عبدالونيس"ان تجديد الاعتماد يعد إمتداداً للنجاحات السابقة للمعمل فى هذا المجال حيث أن المعمل تم إعتماده من قبل عام 2006 للأيزو 17025 ثم توالى التجديد دون إنقطاع وبشكل دورى مصاحباً للتطوير الذى يتم بالمعمل وبطرق المعايرة مع إعتماد طرق جديدة فى كل تجديد.

كما يأتى مكملاً لإعتماده معملاً مرجعياً أقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط من قبل المنظمة الدولية للصحة الحيوانية. هذا وقد تقدم "عبدالونيس" بالشكر لكل العاملين بالمعمل على المجهود الذى بذلوه ويبذلوه دائماً فى سبيل رفعة المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.