لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة في القليوبية، اثر تدخلها للدفاع عن نجلها في مشاجرة بينه وبين شقيق زوجته، وقام الأخير بالتعدي عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها وتم نقلها للمستشفى، وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

كانت بتدافع عن نجلها .. القبض علي المتهم بانهاء حياة مسنة ببنها

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مستشفى بنها العام، باستقبالها سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، مصابة بإصابات في صدرها وكسر بالفك ونزيف وتوفيت بعد دخولها المستشفى بـ4 ساعات.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى محمد. ا، شقيق زوجة نجلها وعندما تدخلت الأم للدفاع عن نجلها خلال تشاجره معه، تعدى عليها بالضرب مما تسبب إصابتها سالفة الذكر.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وشيعت أسرة المتوفاة جثمانها لمثواه الأخير بمقابر الأسرة داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.

جهود مكثفة للقبض علي المتهم بقتل عامل في فرح بقليوب

في واقعة اخري ، تكثف مباحث مركز قليوب جهودها للقبض على المتهم، والسلاح المستخدم في واقعة مصرع عامل متأثرا بإصابته بطلق ناري، إثر قيام صديقه بإطلاق النيران في حفل "نقل عفش عروسة" أول أمس الجمعة، أطلق المتهم النيران ابتهاجا بالحفل أصاب المجنى عليه في رأسه من الخلف بعيار ناري، وحرر محضر بالواقعة.

شهددت منطقة ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية واقعة مأسوية، حيث لقى عامل مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، إثر قيام صديقه بإطلاق النيران في حفل "نقل عفش عروسة" أول أمس الجمعة، أطلق المتهم النيران ابتهاجا بالحفل أصاب المجنى عليه في رأسه من الخلف بعيار ناري، تم نقل المصاب للمستشفى.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم في الواقعة.

وشيع المئات من أهالى القرية الجنازة، فى مشهد مهيب، خرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، وسط دعوات للمتوفى بالرحمة والمغفرة، وصولا لمثواه الأخير بمقابر العائلة، مطالبين بالقصاص من المتهم.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز قليوب، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى باستقبال شاب يدعى " ط. ع.ر" 23 سنة، مصاب بطلق ناري من فرد خرطوش بالرأس. على الفور انتقلت قوات مباحث المركز، إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص وإجراء التحريات، أنه أثناء تواجد المجنى عليه فى حفل "نقل عفش عروسة" بقرية ميت نما بدائرة المركز، أطلق صديقه النيران من فرد خرطوش محلى الصنع، أصاب المتوفى فى رأسه، وقام الأهالي بنقله لمستشفى النيل، ثم تم تحويله الحالة لمستشفى الساحل، وتم إجراء خياطه الجرح، بـ70 غرزة وكان فاقدًا للوعى، وتوفي عقب ذلك متأثرا بإصابته.