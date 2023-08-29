محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد مشروعات خدمية وتنموية بالقناطر الخيرية

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولته بمدينة القناطر الخيرية بقطاعات الأبنية التعليمية والشباب والرياضة والصحة والصرف الصحي والطرق والكباري ، أن المحافظة تشهد حالياً طفرة تنموية كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية بكافة القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ ١٥٥، وضمن البرنامج الميداني المُعد لإفتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و669.4 مليون جنيه.

استهل "المحافظ" جولته بإفتتاح وتفقد مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث افتتح مشروع محطة رفع صرف صحي عزبة أحمد سعيد مركز القناطر الخيرية والمُقامة على مساحة ٣٥٠م2 لخدمة أهالي عزبة أحمد سعيد التي يبلغ عدد سكانها حوالي ٧٠٠٠ نسمه، بتكلفة إجمالية بلغت ١٢مليون جنيه، وتحتوي المحطة على ٣وحدات رفع بقوة ٧٠لتر/ثانية ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة الصرف بهذه المنطقة وتغطيتها بالخدمة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق مُتصل بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي إستكمل "المحافظ" جولته بتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي قليوب وشرق القناطر الخيرية والمُقامة على مساحة ٣٦ فدان وتتم التوسعات على ثلاثة مراحل، الأولى تم رفع الطاقة الإستيعابية من ٤٥ألف م٣/يوم إلى 90 ألف م٣/يوم، والمرحلة الثانية تتم لرفع الطاقة الإستيعابية من ٩٠ ألف م٣/يوم إلى ١٥٠ألف م٣/يوم، كما تم تفقد المرحلة الثالثة لمحطة المعالجة (توسعات شركس) والتي ستعمل بنظام المعالجة الثنائية ، والتي تُقام على مساحة ٤.٥ فدان وتستوعب المحطة ٤٠ألف م٣/ يوم وجاري العمل على توسعة الطاقة الإستيعابية من ٤٠ ألف إلى ٨٠ألف م٣/ يوم، بتكلفة تتخطى الـ ٢١٢ مليون جنيه، وستخدم المحطات مركز قليوب والقُرى المجاورة لها والتوابع كما ستخدم قُرى مركز القناطر الخيرية وتوابعها .

كما تابع "الهجان" جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي قرية سندبيس بتكلفة ٢٨ مليون جنيه والمُقامة على مساحة ٦٠٠م2 وتحتوي على ٣وحدات رفع بقوة ١٢٥لتر/ثانية، وستخدم المحطة أهالي قرية سندبيس، بالإضافة إلى تصريفات قرية البرادعة، علاوة على تزويدها بشبكات تصل أطوالها إلى 14ك حيث تم الإنتهاء من ١١ك وجاري إستكمال ٣ك، بالإضافة إلى تنفيذ الوصلات المنزلية من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة المواطنين .

وفي قطاع الموارد المائية والري افتتح محطة رفع لتغذية ترعة الساحل من ك ٤٠٠ من ترعة الباسوسية لري زمام قرية الخرقانية مركز القناطر الخيرية بتكلفة ١٠مليون جنيه، وتحتوي المحطة على ٢وحدة رفع قدرة ٢/١م٣/ثانية.

ومن الجدير بالذكر أنه في قطاع الموارد المائية والري بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها والمنتهية منذ عام 2014 وحتى 2022 عدد 139 مشروع بتكلفة بلغت ما يزيد عن 2 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية وتطهير الترع والمصارف، حفاظاً على مياه الري ومنعاً لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضى الزراعية، حيث أن الدولة تولي قطاع الموارد المائية والري اهتماما كبيرًا وقامت بتنفيذ الكثير من المشروعات وعلى رأسها أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف القرى والمراكز ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.

وفي قطاع الصحه تفقدَّ "محافظ القليوبية" مستشفى القناطر الخيرية المركزي بتكلفة إجمالية ٤٨٥ مليون جنيه والتي تتكون من ٨ غرف عمليات وغرفتين مناظير و٣١سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى ٢٤حضانة للأطفال كما تحتوي المستشفى على عدد ٣٨جهاز للغسيل الكلوي ويبلُغ عدد الأسرة ٢٢٠سرير، وتفقدَّ "المحافظ" العربات المُتنقلة المتواجدة داخل المستشفى والتي من بينها سيارة متنقلة للأشعة مجاناً والتابعة لإدارة الأمراض الصدرية بالوزارة، كما تفقد العربة المُتنقلة التابعة لمبادرة ١٠٠ يوم صحة للكشف المُبكر عن الأورام السرطانية وفحص الثدي والإعتلال الكلوي والأمراض المُزمنة ، بالإضافة إلى تفقد أقسام الأشعة والتي تشمل أشعة مقطعية وعادية وإيكو وسونار والأشعة السينية، وقسم التعقيم المركزي والصيدلية المركزية والعناية المركزة والحضانات، ووجه "المحافظ" بتكثيف الجهود لإستكمال توريد باقي الأجهزة لإفتتاح المُستشفى قريباً وإدخالها الخدمة بكامل طاقتها لتدعيم القطاع الطبي بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية، مشيرا أنه تم فرش المستشفى على أعلى مستوى سواء في الأجهزه والمعدات والتجهيزات الطبية أو الفرش الإداري لتقديم خدمة مميزة للمرضى .

كما التقى “المحافظ” بالمواطنين والمرضى واستمع إلى مشاكلهم، موجهاً بحلها فوراً وحسن معاملتهم، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً أنه بعد إفتتاح المستشفى سيتم رفع مستوى الخدمات الطبية بالمدينة، لكونها صرحاً طبياً متميزاً يحتوي على جميع التخصصات التي يحتاج إليها المرضى .

مؤكدا أن قطاع الصحة شهد تطورأ ملحوظاً خلال الثلاث سنوات السابقه وتعدد الإنجازات حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها عدد 35 مشروع بتكلفة 3.050.8 مليار جنيه حيث تم الإنتهاء من مستشفى قها المركزي بتكلفة بلغت 322.8 مليون ،وتم الإنتهاء من مستشفي كفر شكر المركزي بإعتماد 511 مليون جنيه. كما تم الانتهاء من مستشفي الخانكة المركزي بإعتماد 400 مليون جنيه.

بالإضافة إلى دفع الأعمال بمستشفى القناطر الخيرية بإعتماد مبلغ 485 مليون جنيه، كما تم دفع الأعمال بمستشفى بنها التعليمي بتكلفة 446 مليون جنيه، كما تم دفع أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى ناصر العام بشبرا بتكلفة 200 مليون جنيه، كما تم متابعة تنفيذ أعمال التطوير الجاري تنفيذها لرفع كفاءة مستشفيات صدر 23 يوليو (150 مليون جنيه - شبين القناطر ( مليار جنيه) وحميات بنها- حميات طوخ باعتماد 90 مليون جنيه.

بالإضافة إلى أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون والمشاركة المبرم بين المحافظة وجامعة بنها بشأن إقامة مستشفى بنها الجامعي الجديد بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وفي قطاع الأبنية التعليميه، إفتتح "المحافظ" مدرسة السيدة خديجة الرسمية لغات والتي تم الإنتهاء من الإحلال الجُزئي لها وتوسعتها بعدد ١٥ فصلا ليُصبح عدد الفصول الإجماليه ٥٦ فصل بتكلفة إجمالية بلغت ٦مليون جنيه، ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيض الكثافة العددية للطلاب داخل الفصول، للنهوض بالعملية التعليمية، وتوفير الجو المناسب للطلاب خلال دراستهم.

وفي السياق ذاته قامَّ "محافظ القليوبية" بوضع حجر الأساس لإنشاء المدرسة اليابانية المصرية بالقناطر الخيرية بواقع ٢٨ فصلا بتكلفة 58 مليون جنيه، والتي ستُقام على مساحة ٨٩٢٢م٢، وتتكون من ٣مباني مُتصلة منهم 2 مبنى أرضي وأربع طوابق ومبنى دائري مكون من طابق واحد خاصة بالفصول الإبتدائي والإعدادي والثانوي .

مؤكداً أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، للإنتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول، وذلك من خلال إنشاء المدارس الجديدة والتوسع الأفقي والرأسي، لخلق بيئة طيبة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة .

وفي قطاع الشباب والرياضة إفتتح "الهجان" مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب البرادعة المُنشأ جديداً بتكلفة إجمالية ١.٣مليون جنيه على مساحة ١٤٥م، والقائم بتنفيذُه مديرية الإسكان بالقليوبية، ويتضمن المبنى صالة ألعاب وغرف إدارية، كما تم إفتتاح مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب أجهور الصغرى المُنشأ جديداً بتكلفة إجمالية ١.٣ مليون جنيه على مساحة ١٤٥م، تنفيذ مديرية الإسكان بالقليوبية، ويشتمل على نشاطات دينية وثقافية واجتماعية إلى جانب مختلف النشاطات الرياضية، وأوضح "محافظ القليوبية" خلال الإفتتاحات أن المحافظة تستهدف من تنفيذ هذه المشروعات الإستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب، مُشيراً إلى أهمية الطفرة الإنشائية غير المسبوقة التي تشهدُها مراكز شباب القليوبية ، وأثرها الفعال في إثراء النشاط وزيادة عدد المستفيدين من أنشطة مراكز الشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وعلى صعيدٍ آخر في قطاع الطرق تفقدَّ "محافظ القليوبية" كوبري السكة الحديد (كوبري القناطر الخيرية المعدني الجديد) بخط سكة حديد(قليوب – منوف – طنطا)، والذي يُنشأ لرفع كفاءة خطوط السكة الحديد وعمل إزدواج في خط السكة، بهدف تقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، وسيكون الكوبري رابط بين ٣ محافظات كبرى وهي المنوفية والقليوبية والغربية، والذي يبلُغ طوله ٤٩٠مترا بعرض ١٤مترا، مقسم إلى جزئين الأول خرساني والثاني إستيل مُقامين على ٣ بواكي معدنية منهم باكية ملاحية تعمل بنظام الرفع الرأسي، بالإضافة إلى إنشاء عمل صناعي في نفس مسار الكوبري أعلى الترعة بطول ٢٧م بعرض ١٤ متر ، حيث يتم تنفيذ المشروع عبر الهيئة العامة للطُرق والكباري التابعة لوزارة النقل، والذي ستصل تكلفته إلى مليار جنيه بعد إضافة أعمال إنشاء خطوط سكة حديد وتوصيلها بالخط الرئيسي.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع الطرق والكباري قد شهد طفرة كبيرة خلال الفترة من 2014 حتى 2022، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها حوالي 22 مشروع بتكلفة وصلت الى 5.493.5 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والمهندس أحمد نزيه وكيل وزارة الري بالقليوبية، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسام حلمي من الهئية العامة للطُرق والكباري .