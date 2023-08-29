ضبط 29 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح.. تفاصيل

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ بكفرالشيخ) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المكتبة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) ، وحوزته (29200 من الكتب التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون) ، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات ، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية دون ترخيص بمحافظة ـكفرالشيخ.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية وكذا محل بيع مستلزمات كسر الشفرة بنطاق محافظة كفرالشيخ، يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها "دون ترخيص" وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف مقر الشبكة والمحل وتم ضبط المذكور، وبحوزته (مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطة التقوية- 22 جهازا من الأجهزة والمسلتزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة، ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية).

وبمواجهته أقر بارتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.