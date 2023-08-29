الأهلي في النمسا .. الأحمر يخوض مرانه المسائي في ثاني الأيام

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت النمسا ، السادسة بتوقيت القاهرة ، في ثاني أيام معسكره المقام بدولة النمسا والذي تختتم فعالياته السادس من سبتمبر المقبل.



وانتظم الفريق الأول بالأهلي في التدريب الصباحي عند العاشرة والنصف بتوقيت النمسا الساعة الحادية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، ويخوض الأحمر مرانه اليومي في معسكر النمسا على فترتين.

كانت بعثة الفريق الأول بالأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والذي يستمر حتي 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، على أن يخوض وديتين هناك.

الأهلي ينهي مرانه الصباحي ..

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الصباحي، الذي أقيم ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد.

وبدأ مران الأهلي اليوم في الصباح بمحاضرة فنية من جانب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، حرص خلالها على شرح بعض الأمور التي ينوي تطبيقها خلال التدريبات المقبلة.

كما شهدت فقرات المران تدريبات بدنية قوية تحت قيادة كارلوس برينجر مدرب الفريق، وكذلك تيزيان أندريس أندويا مخطط الأحمال.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ، على لقب كأس السوبر الأفريقي ، خلال اللقاء الذي أعلن كاف إقامته في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية 15 سبتمبر المقبل.