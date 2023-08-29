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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نائب رئيس جامعة الأزهر يكرم خريجات الدفعة 30 بكلية التربية بنات بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

كرم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، خريجات الدفعة 30 بكلية التربية بنات بالقاهرة مصريات ووافدات من قسمي: (اللغة العربية - الدراسات الإسلامية).

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نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بخربجات الدفعة 30 بكلية التربية بنات بالقاهرة

وخلال الاحتفالية كرم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، والدكتورة خضرة سالم، عضو مجلس الشيوخ المصري، الخريجات؛ حيث شمل التكريم كلًّا من: الخريجة خيرية جي بيه مأيوسف، من دولة تايلاند، الحاصلة على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، والخريجة مريم إدريس سابو، من دولة نيجيريا، الحاصلة على تقدير ممتاز، والخريجة إيمان محمد بخاري، من دولة نيجيريا، الحاصلة على تقدير ممتاز.

تكريم الخريجات المصريات

أعقب ذلك تكريم الخريجات المصريات وسط سعادة كبيرة زينت عيونهن وعيون أسرهن، جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث،والدكتورة عبد الله سعودي منسق الانشطة الطلابية،بفرع البنات،ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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