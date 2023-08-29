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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

دفن قائدة فاجنر خلف أبواب مغلقة في سان بطرسبورج

قائد قوات فاجنر الروسية
قائد قوات فاجنر الروسية

 

أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، مراسم دفن خلف أبواب مغلقة لقائد قوات فاجنر الروسية يفيجني بريجوجين، بمسقط رأسه بمدينة سان بطرسبورج. 

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الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة قائد قوات فاجنر

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قائد قوات فاجنر الروسية 

وقال متحدث باسم قوات "فاجنر" على قناته في "تليجرام": "لقد أقيمت مراسم وداع خلف أبواب مغلقة لقائد فاجنر بريجوجين في سان بطرسبورج، والتي أخذت طابعًا خاصًا دون ضجة كبرى". 

وذكرت وسائل إعلام روسية أنه تم دفن بريجوجين في مقبرة "بوروخوف" بمدينة سانت بطرسبرج اليوم خلف أبواب مغلقة. 

وأشارت صحيفة "كوميرسانت الروسية" إلى أنه بناءً على رغبة الأهل جرى الوداع بحضور الأقارب والأصدقاء المقربين فقط. 

وكان الكرملين قد أكد، في وقت سابق من اليوم، عدم مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنازة قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، الذي لقي مصرعه إثر سقوط طائرة خاصة تقله وعدد من قيادات المجموعة خلال رحلته من العاصمة موسكو إلى مدينة سان بطرسبرج. 

وقال المتحدث الصحفي للكرملين ديمتري بيسكوف بهذا الصدد: "إن الرئيس بوتين لا يعتزم حضور جنازة رئيس فاجنر"، مشيرًا إلى أن الرئاسة الروسية ليس لديها معلومات بشأن تلك الجنازة.

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