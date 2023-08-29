الأهلي في النمسا .. خالد عبدالفتاح يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

أدى خالد عبدالفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.



ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي تمامًا من الإصابة التي عانى منها مع ختام الموسم الماضي بكسر في الترقوة، وخضع لجراحة على إثرها في مطلع الشهر الجاري.

وقام خالد عبدالفتاح بالمشاركة في جزء من تدريبات الأحمر مع لاعبي الأهلي على هامش معسكر الفريق الإعدادي المقام بدولة النمسا، وفقًا لبعض الإجراءات الوقائية طبقًا لتعليمات الجهاز الطبي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء فعاليات المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، على أن يخوض وديتين على هامش المعسكر.

تصريحات رئيس الأهلي..

على صعيد متصل قال تامر أبو العينين، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه فخور بتولي مهامه الجديدة والعمل داخل منظومة الأهلي، مشيرًا إلى أن انضمامه للجهاز الطبي في نادٍ عريق بحجم الأهلي يعكس قيمة عظيم بالنسبة له، كما أنه سيعمل على بذل قصارى جهده، وأن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأوضح أبوالعينين أنه متخصص في جراحات العظام والطوارئ والكسور والطب الرياضي، ودرس في ألمانيا، وعمل لديها في عدد من المستشفيات الحكومية والجامعية».

وأضاف خلال تصريحاته بمعسكر الأهلي: «تم اختياري للعمل في النادي الأهلي بترشيح من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وقمنا بعقد اجتماعات مطولة للوصول لآلية العمل، وتم التنسيق في كافة الأمور بعد الوصول لصيغة تفاهم توضح استراتيجية العمل.



وواصل: «"لإدارة الطبية بالنادي الأحمر أصبحت تضم عددًا كبيرًا من الأفرع والتخصصات، وتشمل أطباء متخصصين في الطب البشري والعلاج الطبيعي والتأهيل والطب النفسي والتغذية، وخطة العمل بالنسبة للجهاز الطبي تتلخص في التعرف على الإمكانات المتاحة ووضع خطة عاجلة للتطوير في الأفراد والأجهزة الطبية ونظم العلاج والوقاية؛ لأننا نستهدف تقليل فرص إصابة أي لاعب مستقبلًا وتفادي الإصابات قدر الإمكان".