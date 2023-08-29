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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية 2023

مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية

 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024 وفتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها. 

شروط القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج (شاهد)

خريطة توزيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2023

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن أربع مدارس تشمل بالشراكة مع اتحاد الصناعات، ومدرستين بالشراكة مع مبادرة "ابدأ"، وأربع مدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة لمجموعة مدارس “we” وأربع مدارس بالشراكة مع شركاء صناعيين في قطاعات مختلفة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 وحتى يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه لكثافة الإقبال من طلاب الشهادة الإعدادية بدوريها الأول والثانى، تقرر إعادة فتح التقدم ببعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

 شروط مدارس التكنولوجيا التطبيقية: 

 وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك شروطًا واجب توافرها في الطلاب المتقدمين لتلك المدارس، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة ومنها الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية. 

 وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، وذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

 وفيما يخص طريقة التقدم فإنها تتم بشكل إلكتروني من خلال الرابط التالي:

https://dualedu.moe.gov.eg/home

 ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغيير نوعية التعليم التقدم للتسجيل عبر الرابط التالي:
‏https://forms.gle/TMmbj9ZCi28hCyXw8

وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها. 

وتهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.

 

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