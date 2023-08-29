محافظ الفيوم يتفقد موقع إنشاء مستشفى يوسف الصديق الجديد

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موقع إنشاء مستشفى يوسف الصديق الجديد، النموذج النمطي سعة 200 سرير، وذلك على مساحة 19 ألف و400 متر مسطح.

تقام المستشفى بتكلفة تبلغ نحو مليار و350 مليون جنيه، وكذا بداية أعمال الجسات، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع، من أجل خدمة أهالي مركز يوسف الصديق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والنائب أحمد دياب عضو مجلس النواب، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وعدد من مسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

واستمع محافظ الفيوم، لشرح تفصيلي، من المهندس محمد حسني مدير أول مشروعات الشركة المنفذة للمستشفي، حول مكونات المشروع، والمساحات البنائية، ومراحل وآليات التنفيذ، لافتاً إلي أن العمل الإنشائي بالمشروع سيبدأ فور صدور تقرير عينات التربة، وأن المستشفي ستحتوي على وحدة غسيل كلوي، تضم 30 ماكينة غسيل، وعدد 18 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات، وعنايات مركزة للقلب والباطنة والجراحة والحروق.

محافظ الفيوم: مستشفى يوسف الصديق الجديد إضافة إلى المنظومة الصحية

وأكد محافظ الفيوم، على أن مستشفي يوسف الصديق، بمثابة صرح طبى جديد وإضافة قوية للمنظومة الصحية على أرض المحافظة، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات أمام الشركة المنفذة لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، لافتاً إلى أنه سيقوم بعمل زيارات ميدانية متعددة للمستشفي، لمتابعة الموقف التنفيذى، والعمل على إزالة أي معوقات من شأنها تعطيل سير العمل بالمستشفي.

وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية، تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثله مثل بقية القطاعات، كما أنها حريصة كل الحرص علي توفير كافة الامكانيات التي من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم، مؤكدا على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، بمركز يوسف الصديق لتوفير الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً بالمجان، في المناطق ذات الاحتياج التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ووحدات صحية، لافتاً إلى حرص المحافظة علي تقديم كافة سبل الدعم وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمات الصحية بمراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المواطنين، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بأهالي الريف بالقرى الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في المجال الصحي.