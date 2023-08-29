إزالة 25 طن قمامة من شوارع باريس بالوادي الجديد

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس التابعة لمحافظة الوادي الجديد، بأعمال النظافة في عددا من الشوارع والميادين، وتم ازالة 25 طن مخلفات وقمامة، وتعمل فرق العمل التابعة لقسم النظافة بجد واجتهاد للحفاظ على نظافة المدينة فهم يقومون بتنظيف الشوارع والممرات العامة، وجمع النفايات والتراكمات الزائدة.

تعتبر هذه الجهود الحثيثة للعاملين في قسم النظافة ضرورية للحفاظ على جمالية المدينة ونظافتها، فهم يعملون بشكل منتظم ومنظم لضمان أن تكون الشوارع والميادين خالية من الأوساخ والروائح الكريهة.

كما شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن، محافظة الوادي الجديد، حملات نظافة موسعة بمشاركة رؤساء الأحياء وعمال النظافة وجهاز تحسين البيئة شملت رفع مخلفات القمامة وإزالة التراكمات وتقليم الأشجار فى مناطق متفرقة بشوارع وميادين مراكز ومدن الوادي الجديد.

ومن جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة باريس في الوادي الجديد، على شن حملات نظافة بالأحياء المختلفة، ومتابعة عمل النوبتجيات بمرافق المياه والصرف، ومراقبة التعديات على أراضي الدولة وإزالة أي تعدٍ.

حملة مكبرة لنظافه شوارع وميادين مدينه باريس بالوادي الجديد

حملة مكبرة لنظافه شوارع وميادين مدينه باريس بالوادي الجديد

حملة مكبرة لنظافه شوارع وميادين مدينه باريس بالوادي الجديد

حملة مكبرة لنظافه شوارع وميادين مدينه باريس بالوادي الجديد

حملة مكبرة لنظافه شوارع وميادين مدينه باريس بالوادي الجديد