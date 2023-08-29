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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يجدد تعاقد السنغالية كمارا لاعبة اليد

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد تعاقد اللاعبة السنغالية دونجو كمارا، من الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
 

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 وأوضح العوضي أن كمارا قامت بالتوقيع على عقود التجديد للنادي لمدة موسم إضافي، وأن استمرارها يمثل إضافة كبيرة للفريق من أجل المنافسة على جميع البطولات الأفريقية والمحلية.

 وأشار مدير عام النشاط الرياضي إلى أن اللاعبة تعد من العناصر الأساسية بالفريق، وكانت صاحبة بصمة مؤثرة في البطولات التي تحققت مع الأحمر خلال منافسات الموسم الماضي.
 وأكد خالد العوضي أن النادي ينتظر الكثير من اللاعبة في الفترة المقبلة، خصوصًا أن فريق سيدات اليد يدخل في العديد من المنافسات على الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية.

 السوبر الأفريقي..

 على صعيد آخر، تستعد المملكة العربية السعودية، لاستضافة مواجهة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري والمقرر لها 15 سبتمبر المقبل، بمدينة الطائف.
 ويخوض الأهلي المواجهة باعتباره بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه وحصد اللقب على حساب الوداد المغربي للمرة 12 في تاريخه، بينما يخوض فريق اتحاد العاصمة المباراة بوصفه بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

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