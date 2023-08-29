16 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة أفريقية للكرة الطائرة بالقاهرة

تلقت اللجنة المنظمة لبطولة افريقياةللكرة الطائرة موافقة 16 دولة على المشاركة في البطولة التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل .

وجاءت قائمة الدولى التى أعلنت موافقتها على المشاركة بشكل رسمى على النحو التالي :

ليبيا، تونس، مالي، تشاد، غانا، الجزائر، بوروندي، جامبيا، كينيا، رواندا، الكاميرون، السنغال، المغرب، تنزانيا، الكونغو برازفيل، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيف.



ومن المقرر أن ينهي منتخب مصر استعداداته للبطولة بمواجهة المغرب غدًا الأربعاء

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن منتخب مصر استعد جيداَ وشارك في معسكر خارجي بمقدونيا ثم عاد للقاهرة وانتظم في احد الفنادق استكمالا للبرنامج الذى تم وضعه من قبل الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين قبل إنطلاق البطولة .

واوضح رئيس الاتحاد أنه سيعقد اجتماع مع الجهاز واللاعبين يوم الجمعة المقبلة لتحفيزهم قبل إنطلاق الحدث الافريقي المقرر إقامته على صالة 2 بستاد القاهرة الدولي.

وكانت اللجنة المنظمة قد حددت مساء السبت المقبل موعدًا لإقامة الاجتماع الفني وقرعة البطولة الإفريقية

واستقر الجهاز الفني لفراعنة الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي على القائمة النهائية التي ستمثل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي : أشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.