بوكيتينو يرد على اهتمام اليونايتد بضم كوكوريلا

علق ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي، على اهتمام مسؤولي مانشستر يونايتد، على ضم مارك كوكوريلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورد بوكيتينو على سؤال يخص انتقال كوكوريلا لمانشستر يونايتد، في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، حيث قال: "لا أستطيع التحدث عن الافتراضات والشائعات".

وتابع: "لا يمكنني التحدث عن الشائعات، أظن أن الوقت الحالي لم يتغير شيء، غدًا سيكون متاحًا للعب وفي الوقت الحالي لم يبلغني النادي بأي شيء عن هذا الوضع".

بينما تطرق للحديث عن استمرار اللاعب في البلوز، فقال: "الجميع في خطتنا خلال الموسم الحالي، فجميع اللاعبين الذين نمتلكهم موجودين معنا، وبعد ذلك كما هو الحال دائمًا، يتعلق الأمر بالمواقف، اللاعبون والنادي، النادي واللاعبون، ومن ثم يُتخذ قرار".

وأضاف: "لكن حاليًا جميع اللاعبين الموجودين في الفريق موجودين في خطتنا، حتى لو لم يلعبوا حاليًا، ولكننا في حاجة إلى 22 أو 23 لاعبًا في الفريق".

جدير بالذكر أن تشيلسي يواجه ويمبلدون في كأس الرابطة الإنجليزية، والمقرر لها في التاسعة وخمس وأربعين دقيقة من مساء الغد.