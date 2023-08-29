محلية رأس البر تنظم يوم ترفيهي لذوي الهمم

شهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي رئيس المدينة وإشراف نواب المدينة يوم ترفيهي لذوي الهمم والذي قامت علي تنظيمه الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ووحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة دمياط بشاطئ النخيل وبمشاركة مجتمعية متميزة من المجتمع المدني ممثلةفي صلاح دعدور ومحمد أبو يوسف ورامي حمودة وحمادة رخا

حيث تم توفير خدمات ومعدات الإنقاذ والبيتش باجي وتوفير العديد من وسائل الترفيه لإسعاد الأطفال

إذ شهد المهرجان عدد من الفقرات الفنية والعرائس وتوزيع البالونات وشارك الأطفال بالعديد من الفعاليات ثم أُختتمت فعاليات اليوم بجولة بالأتوبيس السياحي المكيف بالمدينة

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المشاركات المجتمعية مع كافة فئات المجتمع وتوفير كافة السبل لدعمهم ودمجهم بالمجتمع بما يتوافق خطة الدولة في هذا الشأن

وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط