ننشر صور ضحيتي المركب الغارق بنيل الأقصر لقى شابان



مصرعهما غرقًا، في حادث غرق مركب سياحي عائم بنيل الأقصر، كان متوقفًا عن العمل منذ عام 2010، وتجرى به أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر.

الشاب أحمد

أسفر الحادث عن وفاة الشابين: حسين مغربي، 21 عامًا، من سوهاج، وأحمد السيد 30 عامًا من المنيا، وتم نقل جثمانيهما إلى مستشفى الكرنك الدولي.

وقال شهود عيان إن الشاب أحمد حاول إنقاذ زميله من الغرق، ورغم كونه يعمل لدى مركب مجاور ولاينتمي للمركب الغارق، إلا أنه تمكن من انقاذ زميلين له من طاقم المركب الغارق، لكنه لم يتمكن من إنقاذ زميله الأخير، بعدما انذلقت قدماه فسقط من أعلى المركب مرتطمًا رأسه بلنش إنقاذ.

الشاب حسين

ويشار إلى أنه فور وقوع الحادث، انتقل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية بالمحافظة إلى الموقع، وتبين أن الفندق العائم لايعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال والطاقم الملاحي ورخصتها الملاحية سارية.

وأكدت المحافظة أنه تم التواصل مع الترسانة النيلية، والملاحة النهرية، وشرطة المسطحات؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم، حيث أكد البلاغ أن الحركة الملاحية بمجرى النيل تعمل بصورة طبيعية.