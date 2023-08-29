محافظ الفيوم يفتتح قسم الأشعة المقطعية بمستشفى أبشواي المركزي

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قسم الأشعة المقطعية الجديد، بمستشفى أبشواي المركزي، الذي يضم جهاز الأشعة المقطعية، متعدد المقاطع، بقيمة 16 مليون جنيه.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة للقطاع الصحي بالمحافظة، ودعم المستشفيات المركزية والوحدات الصحية بأحدث الأجهزة الطبية لدعم المنظومة الصحية وتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والنائب أحمد دياب عضو مجلس النواب، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف صبحي مدير الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الله مدير المستشفيات، والدكتور راضي رشاد مدير الإدارة الصحية بأبشواي، والدكتور محمد نصر الله مدير مستشفى أبشواي المركزي.

محافظ الفيوم: جهاز الأشعة المقطعية يساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية …

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم تنفيذ قسم الأشعة، ليُقدم خدمات الأشعة المقطعية على جميع أجزاء الجسم، سواء الأشعة العادية أو الأشعة بالصبغة، لافتاً إلى أن قسم الأشعة الجديد، سوف يُساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، موضحاً أن ذلك يأتي فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة، للارتقاء بقطاع الصحة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن هذا الجهاز، يُعد إضافة جديدة لمستشفى أبشواي المركزي، وقطاع الصحة، وهو الأول من نوعه بالمستشفيات المركزية بالمحافظة، لافتاً إلي أن الجهاز، متعدد المقاطع ويتميز بدقة فائقة فى التصوير، ويمكنه طباعة 16 شريحة دفعة واحدة، مما يتيح أعلى درجة من التفاصيل والجودة، بجرعات إشعاعية وكميات صبغات أقل وذلك لجميع الأعضاء الداخلية بالجسم، مؤكدا على استمرار دعم المستشفيات المركزية والوحدات الصحية بالقرى بأحدث الأجهزة بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدني لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وعقب الافتتاح، استمع محافظ الفيوم، لشكاوي عدد من المواطنين المترددين على مستشفي أبشواي المركزي، ووجه الأجهزة التنفيذية بسرعة فحصها، ووضع الحلول الجذرية المناسبة لها، وتقديم خدمات أفضل لهم.