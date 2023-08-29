ثلاثي هجومي متوقع لـ مانشستر سيتي أمام فولهام بـ الدوري الإنجليزي

تستمر استعدادت مانشستر سيتي للمواجهة المرتقبة أمام فولهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن يقود تشكيل المان سيتي الثلاثي ألفاريز، وجريليش وإيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام

حارس المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، جفارديول، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، فيل فودين.

الهجوم: جوليان ألفاريز، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

ويحل مانشستر سيتي في صدراة بترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط، حيث نجح بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق السماوي، في تصدر المسابقة منذ البداية على عكس الموسم الماضي.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشسترسيتي وفولهام في الخامسة من مساء السبت المقبل والموافق 2/9، والتي يستضيفها ملعب "الاتحاد" معقل السماوي.

بينما تُذاع مواجهة السيتي أمام فولهام على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ مواسم عديدة ماضية.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي نجح في تحقيق الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 2/1، بينما تعادل فولهام أمام اَرسنال بنتيجة 2/2.