تحتل الكابوريا مكانة هامة لمذاقها الذكي و لاحتوائها على فوائدها العديدة وهذا ما جعلها في مقدمة المأكولات البحرية المفضله لدى الكبار.

وتحتوي الكابوريا على كميات كبيرة ونسب عالية من فيتامين B12 , B6 ، كما يحتوي على الفيتامينات (A . C) كما يحتوي لحم الكابوريا على الفسفور و الكروم و حمض الفوليك ، تغذي الجسم بعناصر أخرى مهمة للجسم مثل الكالسيوم و البوتاسيوم والماغنيسيوم والزنك ، ونسب كبيرة من البروتينات .

جددى في سفرتك وحضري كابوريا مشوية بالفرن بالتتبيلة لتسعدي أفراد اسرتك.

لمقادير

- الكابوريا : 1 كيلو

- الثوم : فصّان (مفروم)

- البصل : 2 حبة (مقطع)

- الزعتر : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : 2 حبة

- طماطم : 2 حبة (مقطعة)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- الكرفس : 2 ملعقة صغيرة (مفروم)

طريقة التحضير

اغسلي الكابوريا بالماء جيداً ثم صفيها.

ضعي البصل، والكرفس، والثوم، والملح، والفلفل الأسود، والكمون، والطماطم، والزعتر، في صينية فرن وحركي المكونات مع بعضها لتتداخل.

أضيفي زيت الزيتون، وعصير الليمون وقلبي جيداً.

أضيفي الكابوريا وقلبي المكونات جيداً.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم قومي بإدخال الصينية إلى الفرن حتى تنضج تماماً وتتحمر ثم قدميها ساخنة.