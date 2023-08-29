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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي وفولهام.. الموعد والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي وفولهام
مانشستر سيتي وفولهام

تسيطر حالة من التفاؤل على جماهير مانشستر سيتي، بعدما تصدر الفريق الدوري الإنجليزي الممتاز من بداية المسابقة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز خلال الثلاث مباريات الماضية.

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ويتواجد السيتي في المركز الأول بترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط، حيث نجح بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق السماوي، في تصدر المسابقة منذ البداية على عكس الموسم الماضي.

ويستعد السيتي لمواجهة قوية أمام فولهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشسترسيتي أمام فولهام

تنطلق مواجهة مانشسترسيتي وفولهام في الخامسة من مساء السبت المقبل والموافق 2/9، والتي يستضيفها ملعب "الاتحاد" معقل السماوي.

القنوات الناقلة

تُنقل موقعة السيتي أمام فولهام على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ مواسم عديدة ماضية.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي حقق انتصارًا صعبًا المباراة الماضية على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2/1، بينما تعادل فولهام أمام اَرسنال بنتيجة 2/2 في اللحظات الأخيرة.

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