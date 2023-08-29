ارتفاع في درجات الحرارة.. حالة الجو والأرصاد الأربعاء

حالة الطقس والأرصاد بحث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد بدءًا من غد الأربعاء ارتفاعًا بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على جميع الأنحاء.

كما توقعت الأرصاد الجوية، ارتفاعًا طفيفًا بدرجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس على جميع الأنحاء، وترتفع درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة من 39 إلى 40 درجة، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة المستمرة على البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء:

درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة.

درجة الحرارة العظمى على محافظات الوجه البحري 36 درجة.

درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية 32 درجة.

درجة الحرارة العظمى على جنوب سيناء 39 درجة.

العظمى على شمال الصعيد 38 درجة وتكون المحسوسة 40 درجة.

درجة الحرارة العظمى على جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.