تنفيذ 90٪؜ من تشطيبات مبنى مجمع الفصول بالمقر الجديد لجامعة سوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، التشطيبات الخاصة بمبنى مجمع الفصول، وذلك بالمقر الجديد للجامعة، والذي وصل لنسب تنفيذ عالية بلغت ٩٠٪، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين، مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.

وأكد النعماني أن الهدف من المشروعات الإنشائية التي تُنفذها الجامعة هو تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة للطلاب ذات جودة لا تقل عن النظم العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، ولتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس أن رئيس الجامعة وجه خلال جولته بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم، والاهتمام بمناطق الخدمات والتهوية داخل المباني لتجنب حدوث أي أضرار صحية للطلاب، وذلك فى إطار حرص الجامعة على صحة وسلامة طلابها.

وقال المهندس حسين محمدين، مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، أن مبنى مجمع الفصول يقام على مساحة 4000 متر مربع، ومكون أيضًا من بدروم، دور أرضي، 4 أدوار، بتكلفة 90 مليون جنيه؛ حيث تم الانتهاء منه بنسبة ٩٠ %.