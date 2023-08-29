أنقذ زميليه ثم توفي غرقًا.. ماذا حدث بالمركب السياحي الغارق في نيل الأقصر





شهدت محافظة الأقصر، صباح الثلاثاء، غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة بنهر النيل، متوقف عن العمل منذ عام 2010، ويجرى به أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل، إلا أنه كان على متنه الطاقم الملاحي والعمال، مما أدى إلى وفاة اثنين غرقًا.

انتقل على الفور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى الموقع، وتبين أن الفندق العائم لايعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال، والطاقم الملاحي، ورخصتها الملاحية سارية.

وقد تبين فقدان شخصين، وبتمشيط المنطقة عن طريق الإنقاذ النهري، تم انتشال جثماني: حسين المغربي، 21 عامًا، من سوهاج، وأحمد السيد 30 عامًا، من المنيا، وتم إيداعهما مستشفى الكرنك الدولي.

قال شهود عيان إن الشاب أحمد حاول إنقاذ زميله من الغرق، ورغم كونه يعمل لدى مركب مجاور ولاينتمي للمركب الغارق، إلا أنه تمكن من انقاذ زميلين له من طاقم المركب الغارق، لكنه لم يتمكن من إنقاذ زميله الأخير، بعدما انذلقت قدماه فسقط من أعلى المركب مرتطمًا رأسه بلنش إنقاذ.

وأكد محافظ الأقصر أنه تم التواصل مع الترسانة النيلية والملاحة النهرية وشرطة المسطحات لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم، وقد أكد البلاغ أن الحركة الملاحية بمجرى النيل تعمل بصورة طبيعية.

