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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع في درجات الحرارة (العظمى تصل لـ44)

طقس حار
طقس حار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، مشددة على أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على الثاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري  والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وبداية من يوم الجمعة المقبل يكون هناك انخفاض وتراجع في درجات الحرارة.

 

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: 
 

درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى العظمى 37 والمحسوسة 39

درجات الحرارة فى السواحل الشمالية العظمى 33 والمحسوسة 36

درجات الحرارة فى جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 42 

درجات الحرارة فى شمال الصعيد العظمى 39 والمحسوسة 41

درجات الحرارة فى جنوب الصعيد العظمى 44 والمحسوسة 45

 

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