207 لاعبين ولاعبات فى البطولة العربية الثالثة لرواد التنس بالأردن

تأكدت مشاركة 207 لاعبين ولاعبات فى البطولة العربية الثالثة للرواد للتنس والتى تستضيفها الأردن خلال الفترة من 2 إلى 7 سبتمبر المقبل تحت رعاية وزير الشباب الأردنى محمد فارس النابلسى.

وتشهد قائمة المشاركين العديد من النجوم القدامى السابقين البارزين من اللاعبين واللاعبات.

ويأتي على رأس المشاركين من مصر النجم السابق ونائب رئيس اتحاد التنس الحالى حسن العروسى وعضو مجلس الإدارة أحمد عبده ونائب رئيس الاتحاد العربى أيمن عزمى.

فى الوقت نفسه تأكد حضور رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى فعاليات البطولة بجانب رؤوساء اتحادات التنس العربية من السعودية وسوريا والعراق وتونس وفلسطين والأردن مضيف البطولة.

من جانب آخر تواصل اللجنة العليا المنظمة تحت إشراف رئيس الاتحاد العربى الشيخ احمد الجابر الصباح عملها فى إنهاء آخر التجهيزات الخاصة بالبطولة.

ويقوم فريق عمل الاتحاد العربى للتنس أمين السر الدكتور عبدالله عبدالعزيز والأمين المساعد المهندس وليد سامى بالتنسيق لحظة بلحظة مع رئيس الاتحاد الأردنى خالد نفاع، ورئيس اللجنة المنظمة المهندس أحمد القدومى حول آخر التجهيزات.