اتحاد جدة يتمسك بالأمل الأخير في ضم محمد صلاح

يتمسك اتحاد جدة بالأمل في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والتي من المقرر نهايتها في السعودية 20 سبتمبر المقبل.



وبعث أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة النادي السعودي، رسالة إلى مشجعيه لطمأنتهم بشأن إمكانية ضم صلاح الانتقالات الجارية، ليرد على أحد المشجعين بالأمس خلال مواجهة ناديه بالدوري وبسؤاله عن إمكانية ضم صلاح قائلًا: إن شاء الله إذا وافق ليفربول ستسير الأمور بشكل جيد.



وأشارت تقارير إنجليزية اليوم الثلاثاء إلى أن الاتحاد السعودي يتمسك بالأمل في ضم صلاح مجددًا عرضه لصلاح بتقاضي راتب تاريخي يضاهي كبار الدوري السعودي على رأسهم نيمار دا سيلفا وكريستيانو رونالدو بما يقارب 200 مليون يورو سنويًا خلال فترة التعاقد.

على أن يتضمن العرض حصول ليفربول على 150 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي إضافة إلى امتيازات إعلانية أخرى.

تأهيل أحمد حجازي..

على صعيد آخر، كشفت تقارير صحفية سعودية أن الدولي المصري أحمد حجازي نجح في إنهاء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت أن أحمد حجازي سيصبح جاهزًا للمشاركة مع اتحاد جدة في يناير المقبل، لكن إدارة العميد ترغب في التعاقد مع مدافع آخر.

في سياق متصل، شددت شبكة قنوات "الرياضية" السعودية، على أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد، يتابع حالة حجازي بشكل دوري مع طبيب النمور تمهيدًا لبدء برنامجه التأهيلي النهائي والعودة التدريجية للمواجهات.

وأكدت أن اللاعب يرغب في استكمال برنامجه التأهيلي خارج السعودية، من أجل العودة سريعًا للمشاركة مع فريقه.