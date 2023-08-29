تفاصيل مشاركة محافظ الشرقية باجتماع مجلس جامعة الزقازيق

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماع مجلس جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعدد من عمداء ووكلاء كليات جامعة الزقازيق، وذلك بقاعة اجتماعات جامعة الزقازيق.

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر إجتماع مجلس الجامعة السابق، ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة، أعقبه مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن موضوعات تتعلق بالعملية التعليمية والطلاب، وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق الصالح العام، وتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

أكد محافظ الشرقية علي الدور الذي تقوم بها جامعة الزقازيق في تقديم رسالتها التعليمية والأكاديمية والصحية لأبناء المحافظة، مؤكداً أنها ستظل شريك أساسي وداعم رئيسي لإحداث التنمية المستدامة للمساهمة في رقي وتقدم المجتمع.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بمحافظ الشرقية، لحرصه الدائم علي المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق، وكذلك حضور كافة الفعاليات التي تنظمها الجامعة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الشرقية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شهد إحتفالية اليوم العالمي للتمريض والتي أقامتها نقابة تمريض الشرقية، بقاعة الشهيد أحمد منسي بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض المصري، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سماح محمود نقيب التمريض بالشرقية، والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي.

بدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، اعقبه تلاوة آيات من الذكر الحيكم، ثم كلمة لمحافظ الشرقية أكد خلالها أن مهنه التمريض هي العمود الفقري للمنظومة الصحية بعد أن شهد مجال التمريض تطوراً كبيرًا في التخصصات والمناهج ونظم ولوائح التعليم، قائلاً: إنها مهنة الرحمة والإخلاص والثقة، مطالباً أعضاء هيئات التمريض بالإستمرار في التزود بالعلم والمعرفة واستكمال دراستهم بمراحل الدراسات العليا لتقديم خدمات صحية وعلاجية افضل للمرضى.

أشار محافظ الشرقية إلى أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتطوير القطاع الصحي من خلال التوسع في إقامة المنشآت الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة وإعداد كوادر طبية مؤهلة لتوفير رعاية صحية وعلاجية مميزة للمرضي وللمترددين على المستشفيات الحكومية، مقدمًا الشكر والامتنان لأطقم التمريض الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة والحفاظ على صحة الأجيال القادمة.

ومن جانبها أعربت النقيب العام للتمريض المصري عن سعادتها لتواجد محافظ الشرقية بينهم وتلبيته الدعوة لحضور احتفالية نقابة تمريض الشرقية باليوم العالمي للتمريض، مثمنه دور محافظ الشرقية في تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع الصحي وحرصه الدائم على الارتقاء بمنظومة الخدمات العلاجية وتوفير أوجه الرعاية الصحية للمرضي .

كما شهدت الإحتفالية تجديد أداء القسم للعاملين بمهنة التمريض بالاستمرار في تأدية الخدمات للمرضي علي أكمل وجه، والارتقاء بالمنظومة الصحية وحسن استقبال ومعاملة المرضي.

وخلال الاحتفالية ألقى الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، كلمة أكد فيها أن أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي هم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن فهم يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني في توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي.

وقامت النقيب العام للتمريض المصري بإهداء محافظ الشرقية درعاً تذكارياً تقديرًا لدورة في دعم المنظومة الصحية وتهيئة الأجواء المناسبة امام الاطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين لآداء دورهم ورسالتهم السامية علي أكمل وجه.

وفي نهاية الاحتفالية قام محافظ الشرقية بتكريم عدد من أطقم التمريض المتميزين على مستوي المحافظة، بمنحهم دروعا تذكارية متمنياً لهم دوام التوفيق العمل الجاد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.