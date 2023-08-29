الحالة المرورية بميدان مصطفى محمود مساء اليوم

شهد بميدان مصطفى محمود مساء اليوم الثلاثاء، بعض الكثافات، وشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية اليوم الثلاثاء، ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات متوسطة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

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كما أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) هارب من تنفيذ عدد (96) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 185 سنة، وكفالات مالية وضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (65) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 24 سنة، وكفالات مالية.