صور.. محافظ الشرقية يشهد إحتفالية نقابة التمريض

احتفالاً باليوم العالمي للتمريض..

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحتفالية اليوم العالمي للتمريض والتي أقامتها نقابة تمريض الشرقية، بقاعة الشهيد أحمد منسي بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتورة كوثر محمود النقيب العام للتمريض المصري، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سماح محمود نقيب التمريض بالشرقية، والدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي.

بدأت الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، اعقبه تلاوة آيات من الذكر الحيكم، ثم كلمة لمحافظ الشرقية أكد خلالها أن مهنه التمريض هي العمود الفقري للمنظومة الصحية بعد أن شهد مجال التمريض تطوراً كبيرًا في التخصصات والمناهج ونظم ولوائح التعليم، قائلاً: إنها مهنة الرحمة والإخلاص والثقة، مطالباً أعضاء هيئات التمريض بالإستمرار في التزود بالعلم والمعرفة واستكمال دراستهم بمراحل الدراسات العليا لتقديم خدمات صحية وعلاجية افضل للمرضى.

أشار محافظ الشرقية إلى أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتطوير القطاع الصحي من خلال التوسع في إقامة المنشآت الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة وإعداد كوادر طبية مؤهلة لتوفير رعاية صحية وعلاجية مميزة للمرضي وللمترددين على المستشفيات الحكومية، مقدمًا الشكر والامتنان لأطقم التمريض الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة والحفاظ على صحة الأجيال القادمة.

ومن جانبها أعربت النقيب العام للتمريض المصري عن سعادتها لتواجد محافظ الشرقية بينهم وتلبيته الدعوة لحضور احتفالية نقابة تمريض الشرقية باليوم العالمي للتمريض، مثمنه دور محافظ الشرقية في تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع الصحي وحرصه الدائم على الارتقاء بمنظومة الخدمات العلاجية وتوفير أوجه الرعاية الصحية للمرضي .

كما شهدت الإحتفالية تجديد أداء القسم للعاملين بمهنة التمريض بالاستمرار في تأدية الخدمات للمرضي علي أكمل وجه، والارتقاء بالمنظومة الصحية وحسن استقبال ومعاملة المرضي.

وخلال الاحتفالية ألقى الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، كلمة أكد فيها أن أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي هم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن فهم يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني في توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي.

وقامت النقيب العام للتمريض المصري بإهداء محافظ الشرقية درعاً تذكارياً تقديرًا لدورة في دعم المنظومة الصحية وتهيئة الأجواء المناسبة امام الاطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين لآداء دورهم ورسالتهم السامية علي أكمل وجه.

وفي نهاية الاحتفالية قام محافظ الشرقية بتكريم عدد من أطقم التمريض المتميزين على مستوي المحافظة، بمنحهم دروعا تذكارية متمنياً لهم دوام التوفيق العمل الجاد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استقبل اللواء مهندس ماجد محمد جمال الدين رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي" التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لبحث وتعزيز اوجه التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الامكانيات التكنولوجية المتاحة والتي يقدمها المصنع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة قطاعات العمل.

وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج واصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي" أنشطة ومجالات عمل المصنع ومنها إنتاج وتصنيع صناديق وحاويات جمع القمامة، وعربة الدفع لنقل المخلفات، وخزانات وقود بسعات مختلفة، وسيارات إطفاء، وماكينات إطفاء الحريق النقالي، وطلمبات الحريق العائمة، ومقطورات إطفاء الحريق، وحاويات طعام متنقلة، وتروسيكل مجهز للمشروبات الساخنة والباردة، لافتاً إلى حصول المصنع على إعتماد معامل القياس والمعايرة والإختبار طبقاً للمواصفات الدولية.

أشاد محافظ الشرقية بدور الهيئة القومية للإنتاج الحربي وما تمتلكه من صروح صناعية وطنية عملاقة، وأجهزه تكنولوجية متطورة وكوادر بشرية مؤهله تقدم منتجات محلية الصنع لتعمل علي تقليل الإستيراد من الخارج، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق مع الهيئة القومية للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية والبناء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

وفي نهاية اللقاء تبادلا محافظ الشرقية، ورئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي الدروع التذكارية تقديراً لدور كل منهما في تشجيع الصناعات المحلية والنهوض بها.