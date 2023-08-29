موعد مواجهة تشيلسي وويمبلدون بكأس الرابطة

يستعد تشيلسي لمواجهة فريق ويمبلدون، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، والتي يستضيفها ملعب "ستامفورد بريدج".

ويعد نظام بطولة كأس الرابطة خروج المغلوب، حيث في حالة انتهاء المباراة بالتعادل بين تشيلسي وويمبلدون، سيتم إعادة المباراة مرة أخري.

موعد المباراة

تنطلق مواجهة تشيلسي وويمبلدون في العاشرة إلا ربع "9.45" دقيقة، والتي ستُنقل عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحل في المركز التاسع بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد أربع نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وتعادل في أخري، بينما خسر لقاء واحد.

فيما تعادل ويمبلدون أمام فورست غرين بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية.