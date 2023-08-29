أهلي جدة ينتظر رقمًا غير مسبوق في الدوري السعودي

يتطلع فريق أهلي جدة السعودي لتحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي منذ تطبيق نظام الاحتراف، ذلك عند مواجهة الطائي.

ويستقبل ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، مباراة الأهلي والطائي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وأخفق أهلي جدة منذ تطبيق الدوري الاحترافي في تحقيق العلامة الكاملة في أول أربعة لقاءات، لذا في حال فوزه على الطائي سيحقق رقمًا غير مسبوق في تاريخ مشاركاته في الدوري السعودي، إذ كانت أفضل انطلاقة سجلها في موسم 2011/12 حينما فاز في ثلاث مباريات متتالية.

وتبدو فرصة أهلي جدة كبيرة في تحقيق الفوز الرابع في الدوري السعودي على التوالي، ذلك بالنظر إلى المستويات والنتائج التي قدمها مؤخرًا بفضل الصفقات التاريخية التي أبرمها في الميركاتو الحالي.

وسجل أهلي جدة ثلاثة انتصارات منذ انطلاق الدور السعودي على حساب الحزم والخليج والأخدود، شهدت تألق واضح للصفقات الجديدة على رأسهم روبرتو فيرمينو ورياض محرز وفرانك كيسيه وآلان سان ماكسيمان وميريح ديميرال والحارس السنغالي إدوارد ميندي، في المقابل استهل الطائي مشواره بفوز صعب على ضمك ثم خسر أمام الاتحاد والوحدة في آخر مباراتين.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، وفي حال فوزه في مباراة الليلة سيتقاسم الصدارة مع الاتحاد، بينما يحتل الطائي المركز الثاني عشر بثلاث نقاط.