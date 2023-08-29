بحوزته 48 طربة حشيش .. سقوط (فرحان) مروج المخدرات بقبضة أمن المنيا

نجحت رجالات المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا، خلال حملة مكبرة ، من القاء القبض على مروج المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة ابو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، والتي تعد ضربة قوية لمروجي وتجار المواد المخدرة .

وكانت رجالات المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا ، قد تلقت معلومات من مصادر مؤكدة ومخبريين سريين ، تشير إلى أن هناك شخص يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة ، والتي تعد من الجرائم الكبرى ، وبالحث والتحري ثبت صدق المعلومات .

حتى جاءت لحظة نهاية مروج وتاجر المواد المخدرة بمركز أبوقرقاص ، عندما تلقى اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا يفيد بالقبض علي مسجل يدعوا "كامل. ص. ف" وشهرته "فرحان"، 42 سنه عاطل ومقيم بمركز ابو قرقاص، بحوزته كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

وبإجراء التحريات الأولية ، والتي أشرف عليها اللواء حاتم ربيع، مدير البحث الجنائي بالمديرية، أكد صحة الواقعة، وبتقنين الاجراءات الأمنية، تم القاء القبض على المتهم وبتفتيش مسكنه تم العثور على 48 طربة حشيش كبيرة الحجم وسلاحيين ناريين.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وبعرض المتهم علي النيابة العامة ، امرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات ووجهت له حيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري بدون ترخيص، على أن يراعى التجديد في الموعد المحدد .