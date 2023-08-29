مؤسسة مرسال تُوقع بروتوكول مع تضامن قنا لدعم ذوي الاحتياجات

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة التأهيل الاجتماعى التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى ، و مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية.

بهدف تنمية قدرات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الأمومة والطفولة و تأهيلهم من خلال إدراج حلول ايجابية وشراكات تعاونية بين الطرفين لسد الفجوة فى تلقى الخدمة ومواجهة التحديات التى تواجهة ذوي الهمم لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم .

قام بتوقيع البروتوكول كل من حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة التأهيل الاجتماعى ، و هبه سيد راشد ، بصفتها رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال.

فحوي البروتكول

و بموجب هذا البروتوكول سوف تقوم مؤسسة مرسال بتقديم الدعم للأطفال الذين يعانون من مرض التمثيل الغذائى بالمحافظة ، و لا يستطيعون تناول المواد الغذائية الخالية من الجلوتين ، حيث تتولى المؤسسة تطوير وتشغيل المخبز الخاص بحالات التمثيل الغذائي و توفير الأدوات والوسائل والمعدات والمواد اللازمة لتشغيله مع تقديم التدريب والدعم الفنى اللازم للعاملين به.

بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتخاطب ووحدة السمعيات والأنشطة التوعوية للمترددين على مؤسسة التأهيل الاجتماعى .

و عقب توقيع البروتوكول ، قامت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال بتسليم محافظ قنا ، درع المؤسسة تقديرا لجهوده فى دعم عمل المؤسسات الأهلية .

بحث محافظ قنا مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال ، سبل تعزيز التعاون بين المحافظة و المؤسسة فى مجال الخدمات الطبية ، لا سيما أنها تعد من المؤسسات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية المختلفة للفئات الأكثر احتياجا.

وأكد أن التعاون مع مؤسسة مرسال يأتى ضمن خطة المحافظة التى تهدف إلى دعم مؤسسات المجتمع المدنى التى توفر الرعاية الصحية للمرضى ، وذلك فى إطار الحرص المتواصل على رفع مستوى الرعاية الصحية التى تقدم لغير القادرين ، للحصول على أعلى مستوى من الخدمات الصحية والرعاية الطبية، فى ظل إيمان المحافظة بحق الجميع فى الحصول على مستوى خدمة جيد .

وأعربت هبة راشد عن سعادتها بالتعاون مع محافظة قنا و مديرية التضامن الاجتماعى ، لافتةً إلى أهمية دعم المؤسسات الحكومية ، لكى تستطيع المؤسسة استكمال دورها فى تقديم خدماتها المتنوعة فى مجالات ( الصحة ، التعليم ، التكافل الإجتماعي و مناحي الحياة والتنمية المتكاملة ) لتمكين المجتمع المصري من الحياة الكريمة ، مؤكدةً أننا نتطلع إلى زيادة مجالات التعاون مع محافظة قنا لزيادة عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة ، موجهةً الشكر لمحافظ قنا والمسئولين على حسن استقبالهم و دعمهم لمؤسسة مرسال .