تشكيل بيراميدز في مواجهة ليماسول الودية استعدادًا للموسم الجديد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تسجيل مواجهة ليماسول تي جي القبرصي في اللقاء الودي الأول في معسكر تركيا.

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ويقيم بيراميدز معسكره في مدينة أنطاليا التركية ويستمر حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - عبدالله السعيد - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

غادر فريق نادي بيراميدز مقر فندق إقامته في طريقه إلى ملعب ماكو ستاديوم استعدادًا لخوض أولى مبارياته الودية في معسكر الإعداد المقام حاليًا في تركيا تحضيرًا للموسم الجديد والمنافسات المحلية والقارية.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره فريق ليماسول تي جي القبرصي في مباراة ودية تقام في الخامسة والنصف مساءً على ملعب ماكو ستاديوم، بمدينة بوردور التركية القريبة من أنطاليا.

ويستمر معسكر بيراميدز في أنطاليا حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل، حيث حدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٤ مباريات ودية يخوضها الفريق خلال المعسكر تقام الأولى منها مساء اليوم، على أن تقام باقي المباريات الأربع أيام ٣١ أغسطس و٢ و٦ سبتمبر قبل العودة للقاهرة والدخول في مرحلة الإعداد الأخيرة للموسم الجديد.