محافظ المنيا: تكثيف المرور ومتابعة أعمال الوحدات الصحية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية ، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية ، المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية.

والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، ففي مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، كلف رئيس المركز، التفتيش الإداري والمالي بالمرور على القطاع الخدمي بدائرة الوحدة المحلية لقرية بني حرام، حيث تم المرور على الوحدة الصحة بالرحمانية والوحدة الصحية ببني حرام، ومتابعة سير العمل لتقديم خدمة صحية متميزة.

وفي مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المحافظة ، تم المرور على الوحدة الصحية بقرية ساقية موسي لمتابعة سير العمل، والوقوف على مدى انتظام العاملين بالوحدة، وتلاحظ وجود عدد من المخالفات، وتم توقيع الجزاءات، وذلك حرصاً على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة الصحية.